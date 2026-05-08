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Com Silveira, Lula anuncia investimentos no programa Luz para Todos

Iniciativa lançada pela governo dois anos atrás, o programa tem objetivo de levar energia elétrica a famílias que moram na zona rural e em regiões isoladas do país. Anúncios serão feitos na tarde desta sexta-feira (8/5)

O anúncio do investimento no Programa Luz para Todos ocorrerá ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
O anúncio do investimento no Programa Luz para Todos ocorrerá ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar, nesta sexta-feira (8/5), investimentos no Programa Luz para Todos. Iniciativa lançada pela governo dois anos atrás, o programa tem objetivo de levar energia elétrica a famílias que moram na zona rural e em regiões isoladas do país.

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O anúncio do investimento ocorrerá ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele e o líder petista retornaram, na madrugada de hoje, dos Estados Unidos, onde se encontraram com o chefe da Casa Branca, Donald Trump.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 08/05/2026 16:04 / atualizado em 08/05/2026 16:07
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