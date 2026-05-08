Com Silveira, Lula anuncia investimentos no programa Luz para Todos

O anúncio do investimento no Programa Luz para Todos ocorrerá ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar, nesta sexta-feira (8/5), investimentos no Programa Luz para Todos. Iniciativa lançada pela governo dois anos atrás, o programa tem objetivo de levar energia elétrica a famílias que moram na zona rural e em regiões isoladas do país.

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O anúncio do investimento ocorrerá ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele e o líder petista retornaram, na madrugada de hoje, dos Estados Unidos, onde se encontraram com o chefe da Casa Branca, Donald Trump.

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Na reunião, realizada ontem (7), o tema da infraestrutura foi discutido sob a ótica da exploração de terras raras e minerais críticos. A conversa com Trump também ocorreu enquanto a Câmara Federal brasileira aprovava o projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.