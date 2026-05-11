Lula investirá R$ 11 bilhões em plano contra facções criminosas

"Esperamos contar com parcerias estaduais e, principalmente, com a cooperação dos EUA", disse Lula durante viagem a Washington na semana passada ao citar o plano - (crédito: AFP)

Mirando em outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai anunciar investimentos de R$ 11 bilhões no lançamento de um plano de combate às facções criminosas. O projeto, previsto para ser anunciado na manhã desta terça-feira (12/5), em cerimônia no Palácio do Planalto, prevê R$ 1 bilhão do orçamento federal e R$ 10 bilhões via BNDES para estados investirem em ações de inteligência, fiscalização e enfrentamento do crime organizado.

Segundo o ministro José Guimarães, titular da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, o texto será dividido em seis eixos no combate às facções. “Asfixia Financeira e Logística; Controle do Sistema Prisional; Enfrentamento ao Tráfico de Armas e Munições; Retomada e Proteção de Territórios; Redução da Impunidade”, explicou o ministro, em publicação no X.

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Com o Programa Brasil Contra o Crime Organizado, o Governo @LulaOficial dá um golpe fatal nas organizações criminosas.



O plano prevê investimento de R$ 11 bilhões (R$ 1 bilhão do orçamento federal e R$ 10 bilhões via BNDES para os estados) e está estruturado em seis… — José Guimarães (@guimaraes13PT) May 11, 2026

Parceria com Trump

O lançamento de um plano contra o crime organizado foi comentado pelo presidente Lula em discurso realizado na semana passada. Sem detalhar a medida, o petista afirmou contar com a cooperação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Vamos anunciar na semana que vem um programa enfrentamento do crime organizado. Esperamos contar com parcerias estaduais e, principalmente, com a cooperação dos Estados Unidos", anunciou.

O combate ao crime organizado foi um dos temas debatidos no encontro na Casa Branca, que contou, ainda, com participações do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva.