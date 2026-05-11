Kakay cita sigilo e evita detalhar saída da defesa de Ciro

Kakay afirmou que a equipe jurídica não irá apresentar detalhes sobre a decisão por razões éticas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O advogado Antônio Carlos Almeida Castro, conhecido como Kakay, divulgou nesta segunda-feira (11/5) uma nova nota à imprensa para rebater especulações sobre os motivos que levaram o escritório Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados a deixar a defesa do senador Ciro Nogueira (PP-PI) no caso envolvendo o Banco Master.



No comunicado, Kakay afirmou que a equipe jurídica não irá apresentar detalhes sobre a decisão por razões éticas e em respeito ao sigilo profissional que rege a relação entre advogado e cliente.

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“A respeito dos reiterados questionamentos sobre os motivos de nossa renúncia no caso do senador Ciro Nogueira, reafirmamos não poder explicitar maiores detalhes, por uma questão ética e em razão do dever de sigilo, que deve orientar sempre a relação advogado e cliente”, diz a nota.

O texto é assinado por Kakay e pelos advogados Roberta Castro Queiroz, Marcelo Turbay, Liliane de Carvalho, Álvaro Chaves e Ananda França, que integravam a defesa do parlamentar.

Saída consensual

Mais cedo, em entrevista ao Correio, Kakay já havia negado qualquer ruptura ou desentendimento com Ciro Nogueira. Segundo ele, a saída ocorreu de maneira consensual e sem relação com o avanço das investigações da Polícia Federal.

O senador é investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) após operação da PF que apontou suspeitas de benefícios financeiros supostamente recebidos do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Entre os indícios citados pelos investigadores estão pagamentos periódicos, viagens e outras vantagens.