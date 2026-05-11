Lula participa de cerimônia em homenagem às vítimas da covid-19

Covas abertas em série para sepultar as vítimas da covid-19. Manaus viveu a pior crise devido à falta de oxigênio - (crédito: Michael Dantas/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar, nesta segunda-feira (11/5), da cerimônia de sanção do projeto de lei que cria o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. O evento, realizado no Palácio do Planalto, contará com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

De autoria do líder do PT na Câmara, deputado federal Pedro Uczai (SC), o projeto de lembrança às vítimas da pandemia provocada pelo novo coronavírus institui a data do 12 de março como dia de memória às vítimas da covid-19.

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Desde o início da pandemia, em março de 2020, até o momento, o Brasil registrou mais de 716 mil mortes por covid, segundo dados do Ministério da Saúde. A trajetória da pandemia no país teve seu período mais crítico em 2021, quando registrou mais de 424 mil mortes.

Conforme avançava a vacinação contra a doença, os números de óbitos caíam. Nos anos de 2022, 2023 e 2024, respectivamente, morreram 74 mil, 14 mil e 5 mil mortes.