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Investigação

PF mira deputado por suspeita de fraude em contratos de castração

Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) foi alvo de mandados de busca e apreensão. A PF apura suposto superfaturamento de contratos firmados quando ele comandava a Secretaria de Agricultura do Rio

Marcelo Queiroz foi abordado por policiais federais no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde teve o celular apreendido. - (crédito: Kayo Magalhães /Câmara dos Deputados)
Marcelo Queiroz foi abordado por policiais federais no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde teve o celular apreendido. - (crédito: Kayo Magalhães /Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta terça-feira (12/5), uma operação contra o deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), investigado por suspeitas de irregularidades em contratos celebrados durante sua gestão à frente da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (Seapa).

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A ação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Segundo a PF, os contratos sob apuração somam cerca de R$ 200 milhões e envolvem serviços de castração e esterilização de animais. A corporação suspeita de superfaturamento e direcionamento das licitações para empresas específicas, o que pode configurar fraude em processos licitatórios e desvios de recursos públicos.

Ao todo, os agentes cumprem 12 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Dentre os alvos estão endereços ligados ao parlamentar, a empresários e empresas suspeitas de participação no esquema investigado.

Abordagem em aeroporto

Marcelo Queiroz foi abordado por policiais federais no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde teve o celular apreendido. A medida faz parte das diligências autorizadas pelo STF para coleta de provas e análise de possíveis comunicações relacionadas aos contratos investigados.

A operação ocorre em meio ao avanço de investigações envolvendo contratos públicos firmados por secretarias estaduais durante a pandemia e nos anos seguintes.

A PF busca identificar a existência de uma eventual organização articulada para beneficiar empresas em processos de contratação pública.

Até o momento, a defesa do deputado não se manifestou oficialmente sobre as acusações. O espaço segue aberto para posicionamentos do parlamentar e dos demais citados na investigação.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 12/05/2026 10:50
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