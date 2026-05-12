Lula lança programa de R$ 11 bilhões contra o crime organizado

Lula vai lançar o programa Brasil contra o crime organizado - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lança, nesta terça-feira (12/5), às 10h, o programa Brasil contra o crime organizado. A iniciativa prevê investimento de R$ 11 bilhões, sendo R$ 1 bilhão do Orçamento da União e R$ 10 bilhões via empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para os estados.

Segundo o Palácio do Planalto, o programa será estruturado em quatro eixos estratégicos: asfixia financeira das organizações criminosas; fortalecimento da segurança no sistema prisional; qualificação da investigação e do esclarecimento de homicídios; e combate ao tráfico de armas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Oposição abre novo embate com STF para beneficiar golpistas

A iniciativa foi construído em diálogo com os estados, especialistas e forças de segurança pública, e tem por objetivo desarticular as bases econômicas, operacionais e sociais das organizações criminosas em todo o território nacional.

Lula fará o anúncio acompanhado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. O programa deve ser formalizado por meio de um decreto presidencial e quatro portarias, exigindo a adesão dos estados para o acesso aos recursos do BNDES.

Com informações da Agência Brasil*