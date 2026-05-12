Carlos Jordy aciona Justiça contra campanha do governo sobre fim da escala 6x1

Uso da máquina pública para impulsionar uma agenda política pendente de aprovação legislativa configura desvio de finalidade, diz Jordy - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) ingressou com uma ação popular na Justiça Federal do Distrito Federal contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a União e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, questionando a publicidade institucional do governo federal relacionada ao fim da escala de trabalho 6x1. O parlamentar pede a suspensão imediata de campanhas institucionais e de conteúdos impulsionados nas redes sociais sobre o tema, alegando uso irregular de recursos públicos e promoção pessoal.

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Na ação, protocolada com pedido de tutela de urgência, Jordy sustenta que o governo teria utilizado pronunciamentos oficiais em cadeia nacional de rádio e televisão, além de publicidade paga em plataformas digitais, para promover uma pauta legislativa ainda em tramitação no Congresso Nacional — a proposta de extinção da escala 6x1. Segundo o documento, o uso da máquina pública para impulsionar uma agenda política pendente de aprovação legislativa configuraria desvio de finalidade e afronta ao princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

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O deputado argumenta que o governo intensificou a divulgação da proposta em pronunciamentos realizados pelo presidente Lula, especialmente nas vésperas do Dia Internacional da Mulher, em março, e do Dia do Trabalhador, em abril deste ano. Na petição, a defesa afirma que, durante os discursos, o presidente associou programas e iniciativas governamentais à sua gestão, além de defender explicitamente a redução da jornada de trabalho e o fim da escala 6x1, pauta ainda submetida à análise do Legislativo.

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A ação também cita um suposto investimento de ao menos R$ 1,5 milhão em anúncios patrocinados em redes sociais para promover conteúdos favoráveis ao fim da escala 6x1. De acordo com o documento, os impulsionamentos teriam sido concentrados no período de votação do tema na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados e direcionados a públicos específicos, o que, segundo a argumentação apresentada, indicaria finalidade político-eleitoral.

Entre os pedidos, Carlos Jordy requer que a Justiça determine a suspensão imediata das campanhas publicitárias patrocinadas relacionadas à proposta de mudança da jornada de trabalho até que haja deliberação definitiva do Congresso ou julgamento do mérito da ação. O parlamentar também pede que sejam apurados os gastos com produção de materiais publicitários e pronunciamentos institucionais questionados no processo.