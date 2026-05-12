Vereador bolsonarista defende que Ypê virou "símbolo da extrema direita"

O vereador Rafael Ranalli (PL) afirmou, nesta terça-feira (12/5), durante discurso na tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá, que o detergente Ypê se tornou o “novo símbolo da extrema direita” no Brasil.

A declaração ocorreu após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinar o recolhimento e a suspensão da fabricação de alguns produtos da marca por risco de contaminação microbiológica.

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Durante a sessão, Ranalli, que é policial federal, levou um frasco de detergente à Câmara e relacionou a decisão da Anvisa a uma suposta motivação política. Segundo ele, a medida teria sido tomada para favorecer produtos da marca Minuano.

Declaração cita Lula e empresário da JBS

No discurso, o vereador afirmou que a decisão teria ocorrido “a mando” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ranalli também citou o empresário Joesley Batista, apontado por ele como sócio da marca Minuano. "São coincidências, né? No país do tudo errado quem sabe isso seja o certo?", ironizou o vereador.

Joesley Batista é também controlador da JBS e é frequentemente associado politicamente ao presidente Lula por opositores do governo.

Suspensão ocorreu por risco de contaminação

A Anvisa determinou o recolhimento e a suspensão da fabricação de alguns detergentes da Ypê após identificar risco de contaminação microbiológica nos produtos. A medida atingiu lotes específicos da marca. O objetivo da decisão foi evitar a circulação de itens que poderiam apresentar risco ao consumidor. A contaminação microbiológica acontece quando micro-organismos, como bactérias ou fungos, são encontrados em produtos fora dos padrões considerados seguros.

