Celina Leão se reúne com Zanin no STF para discutir ação sobre o BRB

Celina foi ao Supremo tratar de uma ação que tramita na Corte e trata da legalidade da venda de ativos de Brasília para salvar o BRB - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), se reuniu nesta terça-feira (12/5), com o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), para tratar de uma ação que tramita na Corte e trata da legalidade da venda de ativos de Brasília para salvar o Banco de Brasília (BRB).

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O plenário da Corte vai analisar uma Ação Direta de Constitucionalidade que discute a venda de bens como a Central Administrativa (Centrad), ao custo de R$ 2 bilhões, e outros bens da capital do país para garantir empréstimos ao BRB. O banco estatal foi afetado pela compra de títulos imprestáveis do Banco Master. O esquema é investigado pela Polícia Federal. A venda está autorizada por uma liminar concedida pelo ministro Edson Fachin.

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No entanto, a decisão precisa ser chancelada pelos demais magistrados do Tribunal. O julgamento do tema vai ocorrer no plenário virtual. Inicialmente, a agenda do ministro Zanin afirmava que o tema a ser tratado era sobre mudanças na Lei da Ficha Limpa que podem beneficiar alguns políticos, como o ex-governador José Roberto Arruda, que pretende se candidatar nas eleições deste ano, mas depende de aval da Justiça.

No entanto, em nota, por meio de sua assessoria, a governadora Celina Leão negou que tenha ido ao gabinete do magistrado tratar de mudanças na legislação sobre a ficha limpa. "A agenda no STF será dedicada exclusivamente às discussões sobre as medidas envolvendo o BRB, especialmente a análise sobre a possibilidade de venda de ativos para fortalecer o banco, tema que, segundo decisão do ministro Flávio Dino, será levado ao plenário físico da Corte", destacou o texto.