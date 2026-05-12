Ministro da Justiça descarta discussão de pasta da Segurança com Messias

Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, e ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, publicam foto em meio a rumores de divisão do ministério - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O ministro da Justiça e Segurança, Wellington Lima e Silva, descartou que discutiu com o advogado-Geral da União, Jorge Messias, o ingresso do atual AGU em uma possível futura pasta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Foi um encontro de dois amigos para tratar da AGU e do MJ. A gente conversou sobre coisas do interesse do Brasil, nenhum outro tema", afirmou o ministro, em entrevista ao Correio, apos o anúncio da entrega de equipamentos para reforçar o combate a incêndios florestais.

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O encontro entre Lima e Silva e Messias ocorreu momentos antes da cerimônia conduzida pelo ministro da Justiça. Ao descartar que a reunião entre os dois discutiu possível desmembramento do Ministério da Justiça e Segurança para duas pastas (uma de Justiça, outra de Segurança), Lima e Silva posicionou-se contra rumores de que o anúncio do Programa de Combate ao Crime Organizado, feito por ele e por Lula na manhã desta terça, corroboraria um possível futuro desmembramento do ministério da Justiça.

"Esse tema é do presidente Lula, (o desmembramento do ministério) vai depender da aprovação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição da Segurança Publica no Senado) e de quando ele achar adequado", declarou Wellington Lima e Silva.