Sóstenes promete reação após suspensão da Lei da Dosimetria

Sóstenes afirmou que a suspensão da lei por Moraes causou espanto, já que o ministro havia aprovado a proposta - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

A suspensão da nova Lei da Dosimetria pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes continua repercutindo no Congresso, e a oposição pressiona pela votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro.

Em entrevista ao Correio nesta terça-feira (12/5), o líder do Partido Liberal (PL) na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), afirmou que o grupo pretende intensificar a mobilização para avançar com a proposta.

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Segundo Sóstenes, a suspensão causou surpresa até entre parlamentares que participaram da construção do texto.

“Com relação à adesão do ministro Alexandre de Moraes à dosimetria, causou espanto a todos nós, inclusive ao próprio relator Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que assumidamente falou para a gente em vários momentos que o texto também tinha o acordo e a ciência dele”, afirmou.

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A Lei da Dosimetria foi aprovada pelo Congresso com o objetivo de alterar critérios para aplicação de penas relacionadas aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. No último sábado (9), Moraes suspendeu a análise dos pedidos apresentados com base na nova legislação e solicitou esclarecimentos ao Congresso sobre a validade da derrubada do veto presidencial ao projeto.

Pressão na Câmara e no Senado

Sóstenes também criticou a atuação do ministro após a suspensão da lei. “Como é que ele dá acordo para o relator e depois vai lá e suspende os efeitos da lei?”, questionou.

De acordo com o parlamentar, a oposição pretende se reunir nos próximos dias para definir estratégias de pressão sobre a Câmara e o Senado.

“Nós temos que reagir aqui, estamos vendo a questão da PEC. Vou fazer uma série de reuniões agora com a oposição hoje à tarde, com o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, para a gente traçar os caminhos que vamos pressionar para votar a PEC”, disse.

