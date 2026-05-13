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Eleições 2026

Flávio visita Fachin e acena ao STF em movimento de moderação

Senador do PL busca reforçar discurso de estabilidade institucional e diálogo com o Judiciário de olho na disputa presidencial de 2026

Flávio trabalha para apresentar uma imagem de moderado na corrida presidencial, contrastando com outros nomes da direita - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Flávio trabalha para apresentar uma imagem de moderado na corrida presidencial, contrastando com outros nomes da direita - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fará, nesta quarta-feira (13/5), uma visita institucional ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, em um gesto interpretado como tentativa de aproximação com a Corte.

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O encontro foi solicitado pelo parlamentar, que pretende se apresentar formalmente ao magistrado, já que os dois nunca tiveram uma conversa oficial.

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A iniciativa faz parte da estratégia de Flávio para construir uma imagem de maior moderação política na corrida presidencial de 2026. Integrantes do PL avaliam que o senador tenta ampliar o diálogo com setores independentes do eleitorado, considerados decisivos em disputas nacionais.

Nos bastidores, aliados afirmam que o pré-candidato estuda incluir em seu programa de governo compromissos ligados ao respeito à independência entre os Poderes, à estabilidade democrática e à manutenção do diálogo institucional com o Supremo Tribunal Federal.

A postura de Flávio contrasta com a adotada por outros nomes da direita, como o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, pré-candidato do Novo ao Palácio do Planalto. Zema tem intensificado críticas públicas a ministros do STF, como Gilmar Mendes.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 13/05/2026 10:50
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