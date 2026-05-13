Flávio visita Fachin e acena ao STF em movimento de moderação

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fará, nesta quarta-feira (13/5), uma visita institucional ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, em um gesto interpretado como tentativa de aproximação com a Corte.
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O encontro foi solicitado pelo parlamentar, que pretende se apresentar formalmente ao magistrado, já que os dois nunca tiveram uma conversa oficial.
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A iniciativa faz parte da estratégia de Flávio para construir uma imagem de maior moderação política na corrida presidencial de 2026. Integrantes do PL avaliam que o senador tenta ampliar o diálogo com setores independentes do eleitorado, considerados decisivos em disputas nacionais.
Nos bastidores, aliados afirmam que o pré-candidato estuda incluir em seu programa de governo compromissos ligados ao respeito à independência entre os Poderes, à estabilidade democrática e à manutenção do diálogo institucional com o Supremo Tribunal Federal.
A postura de Flávio contrasta com a adotada por outros nomes da direita, como o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, pré-candidato do Novo ao Palácio do Planalto. Zema tem intensificado críticas públicas a ministros do STF, como Gilmar Mendes.