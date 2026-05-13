Partido de Lula questiona elo de Flávio Bolsonaro e Vorcaro após áudio

No áudio, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) solicita a Vorcaro repasses para financiar filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o PT questionou o pré-candidato à Presidência da República do PL, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sobre uma possível relação de amizade entre ele e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso por suspeitas de crimes financeiros.

“BOMBA! Quem diria, hein?! E esse amigo do Bolsonarinho?!“, escreveu a legenda, ao repercutir um áudio em que Flávio Bolsonaro solicita ao banqueiro R$ 134 milhões à produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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O áudio, obtido pelo site jornalístico The Intercept Brasil, foi enviado em setembro do ano passado, mês em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participar da trama golpista.

Dois meses após o envio do áudio, em novembro, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal (PF) por envolvimento em esquemas de fraude no sistema financeiro, além de suspeitas de pagamentos de propina e lavagem de dinheiro.

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”, afirmou Flávio, em um trecho da conversa.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de comunicação do pré-candidato Flávio Bolsonaro afirmou não haver registros de suspeitas de corrupção de Daniel Vorcaro, no momento em que procurou o banqueiro para solicitar financiamento ao filme de Jair Bolsonaro.

Confira a nota completa:

Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet. Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado, e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro. Por isso, reitero, CPI do MASTER JÁ.