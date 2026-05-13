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ELEIÇÕES 2026

Partido de Lula questiona elo de Flávio Bolsonaro e Vorcaro após áudio

O áudio é de novembro do ano passado, um dia antes de Daniel Vorcaro ter sido preso pela Polícia Federal (PF) por envolvimento em esquemas de fraude no sistema financeiro

No áudio, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) solicita a Vorcaro repasses para financiar filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
No áudio, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) solicita a Vorcaro repasses para financiar filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o PT questionou o pré-candidato à Presidência da República do PL, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sobre uma possível relação de amizade entre ele e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso por suspeitas de crimes financeiros.

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“BOMBA! Quem diria, hein?! E esse amigo do Bolsonarinho?!“, escreveu a legenda, ao repercutir um áudio em que Flávio Bolsonaro solicita ao banqueiro R$ 134 milhões à produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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O áudio, obtido pelo site jornalístico The Intercept Brasil, foi enviado em setembro do ano passado, mês em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por participar da trama golpista.

Dois meses após o envio do áudio, em novembro, Daniel Vorcaro foi preso pela Polícia Federal (PF) por envolvimento em esquemas de fraude no sistema financeiro, além de suspeitas de pagamentos de propina e lavagem de dinheiro.

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!”, afirmou Flávio, em um trecho da conversa.

Em nota enviada à imprensa, a assessoria de comunicação do pré-candidato Flávio Bolsonaro afirmou não haver registros de suspeitas de corrupção de Daniel Vorcaro, no momento em que procurou o banqueiro para solicitar financiamento ao filme de Jair Bolsonaro.

Confira a nota completa:

Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet. Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024, quando o governo Bolsonaro já havia acabado, e quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro. O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro. Por isso, reitero, CPI do MASTER JÁ.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 13/05/2026 16:17 / atualizado em 13/05/2026 18:19
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