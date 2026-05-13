Relator na CCJ dá aval a Benedito Gonçalves como corregedor do CNJ

Benedito Gonçalves ganhou destaque nacional ao relatar uma das ações que resultaram na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - (crédito: Antonio Augusto/Secom TSE)

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado recebeu, nesta quarta-feira (13/5), parecer favorável à indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves para o cargo de corregedor nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A relatoria ficou a cargo do senador Cid Gomes (PSB-CE), que apresentou voto pela aprovação do magistrado.

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A expectativa é de que a sabatina de Benedito Gonçalves ocorra na próxima semana. Após a análise na CCJ, a indicação ainda precisará ser submetida ao Plenário do Senado. O nome do ministro foi encaminhado pelo presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, depois de eleição interna realizada pela Corte em 14 de abril.

O CNJ é composto por 15 integrantes com mandatos de dois anos. Uma das cadeiras é destinada ao STJ, responsável também por ocupar a função de corregedor nacional de Justiça. Entre as atribuições do cargo estão o recebimento e a apuração de denúncias contra magistrados.



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Indicado também atuou no TSE

Na magistratura desde 1988, Benedito Gonçalves ingressou no STJ em 2008. Entre 2019 e 2023, o ministro também integrou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), período em que atuou em julgamentos de grande repercussão política e eleitoral.

O magistrado ganhou destaque nacional ao relatar uma das ações que resultaram na inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder político. A decisão foi tomada pelo TSE durante sua passagem pela Corte Eleitoral.



O Senado deve concentrar esforços na próxima semana para avançar na análise de indicações de autoridades que aguardam deliberação na Casa. A expectativa de parlamentares é acelerar a tramitação dos nomes pendentes tanto nas comissões quanto no Plenário.