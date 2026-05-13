Governador de Alagoas é criticado após sortear PIX em evento

Governador de Alagoas foi alvo de críticas nas redes sociais após sortear R$10 mil em PIX - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB) foi alvo de críticas nas redes sociais após um vídeo gravado no último domingo (10/05) mostrar o político sorteando pix no valor de R$ 200 para 50 pessoas, totalizando R$10 mil. O momento aconteceu em Rio Largo, região metropolitana de Maceió, durante um evento de celebração do Dia das Mães realizado pela prefeitura.

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) também estava no evento, assim como o prefeito Pedro Carlos (PP) e o vice-prefeito Peterson Henrique (PP). Conduzindo o sorteio, Dantas destacou que a ação era também um “presente” do senador Renan Calheiros, que é pré-candidato à reeleição.

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“A ação teve caráter informal e privado. Não houve utilização de recursos públicos, servidores ou qualquer estrutura vinculada ao Tesouro Estadual. O governador Paulo Dantas exerceu um direito individual, utilizando recursos próprios, dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente”, diz nota da Secretaria de Comunicação de Alagoas.

Paulo Dantas já anunciou que não deve disputar a reeleição e trabalha em apoio a candidatura de Renan Filho (MDB), que assumiu o governo de Alagoas de janeiro de 2015 a abril de 2022.

Até o momento de publicação desta matéria nenhuma autoridade citada se pronunciou.

