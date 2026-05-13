Rogério Correia defende CPMI do Master após áudio de Flávio

"Nós estávamos insistindo muito na CPMI e agora eu faço aqui um apelo para que o Congresso Nacional instale a CPMI do Master", disse o deputado - (crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Durante reunião da comissão especial da Câmara dos Deputados que discute propostas para o fim da escala 6x1, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) utilizou nesta quarta-feira (13/5) parte do tempo de fala para defender a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o caso envolvendo o Banco Master, e fez críticas ao bolsonarismo.



Ao discursar no colegiado, o parlamentar afirmou que o “bolsonarismo teve uma derrota importante nas eleições passadas”, e disse acreditar em uma nova derrota política do grupo.

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Em seguida, pediu espaço ao presidente da comissão, deputado Alencar Santana (PT-SP), para comentar o que classificou como uma informação recente envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

“Nós estávamos insistindo muito na CPMI e agora eu faço aqui um apelo para que o Congresso Nacional instale a CPMI do Master. Vazou um áudio agora de Flávio Bolsonaro cobrando R$ 134 milhões do Daniel Vorcaro, dono do Master, para bancar um filme sobre Jair Bolsonaro”, declarou o deputado.

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Rogério Correia também associou a defesa da investigação ao cenário político e criticou iniciativas defendidas por parlamentares bolsonaristas. “Hoje a gente faz uma CPMI e esse pessoal vai com a cadeia, ou eles vão continuar querendo dar golpe no Brasil, aprovando a anistia ou dosimetria”, afirmou.

"Cortina de fumaça"

Em outro trecho da fala, o deputado acusou parlamentares ligados ao bolsonarismo de tentarem desviar o foco do debate político. “Eu fico indignado de ver como o bolsonarista gosta de fazer cortina de fumaça”, disse.

Após a manifestação, o presidente da comissão esclareceu que Rogério Corrêa estava inscrito para falar como líder, mas havia sido orientado a se pronunciar apenas como deputado para permitir a participação de outros parlamentares. “Depois eu passo a palavra de liderança à vossa excelência”, afirmou o presidente da sessão antes de chamar o próximo inscrito.

As declarações ocorreram durante uma audiência da comissão especial criada para debater os impactos e as propostas de alteração da jornada de trabalho no país, incluindo o possível fim da escala 6x1.