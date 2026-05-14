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Pai de Daniel Vorcaro é preso pela PF na 6ª fase da Operação Compliance Zero

Ação autorizada pelo ministro André Mendonça investiga organização criminosa envolvida em invasão de dispositivos, corrupção e lavagem de dinheiro em três estados

A investigação aponta que a organização utilizava métodos de invasão tecnológica para obter informações privilegiadas. - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)
A investigação aponta que a organização utilizava métodos de invasão tecnológica para obter informações privilegiadas. - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14/5), a 6ª fase da Operação Compliance Zero. Entre os alvos principais da ação está o empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, que foi preso preventivamente sob a acusação de ocultação de provas e participação em esquema criminoso.

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A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e mira uma estrutura montada para a prática de crimes como intimidação, coerção e obtenção ilegal de dados sigilosos.

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Ao todo, os agentes federais mobilizaram-se para cumprir ordens judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O balanço da ofensiva inclui: 7 mandados de prisão preventiva; 17 mandados de busca e apreensão; sequestro e bloqueio de bens dos investigados; afastamento de cargos públicos para os envolvidos.

De acordo com a Polícia Federal, estão sendo investigados os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.

 

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Luiz Felipe

Jornalista e cientista político. Trabalhou na Rádio Senado e no Metrópoles. No Instituto Fala, foi instrutor de ferramentas digitais do Google News. É subeditor do site do Correio Braziliense.

Por Luiz Felipe
postado em 14/05/2026 07:21 / atualizado em 14/05/2026 07:39
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