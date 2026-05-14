Pai de Daniel Vorcaro é preso pela PF na 6ª fase da Operação Compliance Zero

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14/5), a 6ª fase da Operação Compliance Zero. Entre os alvos principais da ação está o empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, que foi preso preventivamente sob a acusação de ocultação de provas e participação em esquema criminoso.
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A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e mira uma estrutura montada para a prática de crimes como intimidação, coerção e obtenção ilegal de dados sigilosos.
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Ao todo, os agentes federais mobilizaram-se para cumprir ordens judiciais em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O balanço da ofensiva inclui: 7 mandados de prisão preventiva; 17 mandados de busca e apreensão; sequestro e bloqueio de bens dos investigados; afastamento de cargos públicos para os envolvidos.
De acordo com a Polícia Federal, estão sendo investigados os crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, invasão de dispositivos informáticos e violação de sigilo funcional.