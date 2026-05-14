Lula diz que "mentira tem perna curta" e PT associa fala a Flávio Bolsonaro

"Se tem uma coisa que o político tem que fazer é olhar nos olhos do povo e permitir que o povo olhe nos deles para saber quem está mentindo", pregou o petista - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quinta-feira (14/5), que "mentira tem perna curta" e que políticos devem fornecer transparência à população.

"Vocês estão vendo na televisão. A verdade tarda mas não falha. Minha mãe dizia que mentira tem perna curta e que ela pode causar prejuízo", afirmou o petista, em discurso realizado na cerimônia de entrega de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, em Camaçari, na Bahia.

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"Em 2018, eu fiquei 582 dias preso. Eles acharam que eu tinha acabado no Brasil, e eu voltei a ser presidente da República pela terceira vez. Se tem uma coisa que o político tem que fazer é olhar nos olhos do povo e permitir que o povo olhe nos deles para saber quem está mentindo", pregou o presidente.

A declaração sobre a necessidade de a população "olhar nos olhos do político" ocorreu um dia após o Portal The Intercept Brasil publicar um áudio em que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência nas eleições de outubro, pede dinheiro ao ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro, que atualmente está preso por suspeitas de crimes financeiros.

Antes da publicação dessa matéria, na quarta-feira (13), Flávio Bolsonaro negou ter relações com Vorcaro em resposta à pergunta de um jornalista.

PT explora caso Flávio Bolsonaro

O fato de ter aparecido um áudio do presidenciável horas após ele ter negado a relação com o banqueiro fez o perfil oficial do PT no X relacionar o discurso em que Lula diz que "mentira tem perna curta" com a revelação de que Flávio Bolsonaro omitiu a relação com Vorcaro.

O perfil publicou um trecho do discurso do líder petista, na entrega de casas do Minha Casa, Minha Vida, com a seguinte legenda: "AGORA: Lula acaba de comentar o escândalo Bolsomaster e as revelações sobre a relação íntima dos Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Assista!"

???? AGORA: Lula acaba de comentar o escândalo Bolsomaster e as revelações sobre a relação íntima dos Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Assista! pic.twitter.com/GGb3SYlJPI May 14, 2026