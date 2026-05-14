Lula critica Bolsonaro em entrega do MCMV na Bahia: "Mentiroso"

Comentário ocorreu um dia após o vazamento de áudio entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, que tratava de um repasse de R$ 134 milhões - (crédito: Reprodução/Youtube PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou indiretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (14/5), na cerimônia de entrega de 386 imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) realizada em Camaçari, na Bahia.

No discurso, o petista fez alusão ao programa de entrega de imóveis do governo Bolsonaro intitulado Casa Verde e Amarela. “Quantas casas fez o governo da Casa Verde e Amarela? Amarela é a cara dele (Bolsonaro) de mentiroso”, afirmou Lula, durante seu discurso.

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A alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar por participar de uma tentativa de golpe de Estado, em 2023, ocorreu um dia após o vazamento de conversas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, preso por supostos envolvimentos em crimes financeiros.

Flávio Bolsonaro, além de parlamentar, é o representante do ex-presidente Jair na corrida para as eleições presidenciais de outubro. Nas conversas, publicadas inicialmente pelo portal Intercept Brasil, Flávio cobra R$ 134 milhões a Vorcaro para a produção de um filme sobre o pai.

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Em nota enviada à imprensa, na quarta-feira (13), a assessoria de comunicação do pré-candidato do PL à Presidência da República argumentou não haver registros de suspeitas de corrupção contra Daniel Vorcaro no momento em que o parlamentar procurou o banqueiro para solicitar financiamento ao filme de Jair Bolsonaro. As conversas entre Flávio e Vorcaro divulgadas ocorreram no ano passado.