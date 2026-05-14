Lula sobre áudio de Flávio a Vorcaro: "Caso de polícia, não meu"

"Eu não vou comentar. É um caso de polícia, não meu", disse Lula sobre o áudio entre Flávio e Vorcaro - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (14/5) que não vai comentar áudio do pré-candidato à presidência do PL, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, atualmente preso por suspeitas de fraudes financeiras.

"Eu não vou comentar. É um caso de polícia, não meu. Eu não sou policial, não sou procurador-geral. O caso dele (Flávio) é de polícia", afirmou o presidente e candidato à reeleição em discurso realizado na Bahia, em visita a uma fábrica de fertilizantes.

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"Tem algum delegado aqui? Não tem? Então vá na primeira delegacia da Polícia Federal e pergunte como vai ser tratado o caso dele. O meu caso é tratar do povo brasileiro, tratar de Petrobras", finalizou o petista.

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O discurso na fábrica de fertilizantes na Bahia foi o primeiro registro do presidente Lula sobre o vazamento do áudio em que seu adversário Flávio Bolsonaro cobra R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro.

Esse dinheiro, segundo a conversa entre os dois — publicada na quarta-feira (13), pelo portal Intercept Brasil — seria para financiar o filme sobre o pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair, intitulado Dark Horse.