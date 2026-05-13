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ELEIÇÕES 2026

Carlos Bolsonaro fala em "fim definitivo do país" e critica Lula

Postagem do filho de Jair Bolsonaro ocorreu após pesquisa Genial/Quaest apontar empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026

Segundo o ex-vereador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, há pessoas
Segundo o ex-vereador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, há pessoas "buscando holofote insistentemente" e criticou possíveis movimentações fora de uma candidatura única da direita já no primeiro turno - (crédito: AFP)

Carlos Bolsonaro afirmou, nesta quarta-feira (13/5), que “mais 4 anos de Lula é o fim definitivo do país”. O ex-vereador também criticou o que chamou de “ególatras”. 

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Ainda segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, há pessoas “buscando holofote insistentemente”. Ele criticou possíveis movimentações fora de uma candidatura única da direita já no primeiro turno. “Precisamos, além de vencer, fazê-lo no 1º turno. Qualquer movimento diferente disso demonstra não preocupação com o Brasil, mas apenas com projetos pessoais”, escreveu.

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Carlos também destacou que Lula na presidência daria mais quatro chances dele escolher os indicados ao Supremo Tribunal Federal. "Mais 4 anos de Lula é o fim definitivo do país, com sua linha de regime e mais 4 indicados ao STF", disse. 

A publicação ocorreu horas após a divulgação da pesquisa Genial/Quaest, que aponta um cenário de empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno. Segundo o levantamento, Lula aparece com 42% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 41%. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

O resultado representa uma mudança em relação ao levantamento anterior, quando Flávio Bolsonaro aparecia numericamente à frente do petista.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 13/05/2026 12:30
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