Lula diz que hospital em Barretos "não tem dinheiro do Vorcaro"

"Aqui nesse hospital não tem dinheiro do Vorcaro", declarou Lula em alfinetada a Flávio Bolsonaro - (crédito: Ricardo Stuckert / Presidência da República )

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou, nesta sexta-feira (15/5), os desdobramentos do Caso Master, durante visita ao Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas (Ircad) do Hospital de Amor, em Barretos (SP). "Aqui nesse hospital não tem dinheiro do Vorcaro", declarou Lula.



Nesta semana, o Intercept Brasil revelou áudios em que o pré-candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cobra repasses para a produção do filme Dark Horse, uma cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao banqueiro do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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Em tom de campanha, presidente declarou em seu discurso que é preciso "aprender a não acreditar em mentiras" e alertou que é preciso verificar a veracidade de notícias sempre que recebê-las por meio de grupos de mensagens ou conhecidos.

"Porque vocês sabem que uma mentira é tão rápida quanto um avião de guerra, e uma verdade, às vezes, fica engatinhando. Então, é preciso que a gente tome cuidado, porque tem muita gente mentindo nesse país", disse.

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Lula critica uso de IA nas eleições

Lula também opinou sobre o uso de inteligência artificial (IA) durante as eleições, repercutindo o posicionamento do presidente recém-empossado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Nunes Marques.

O magistrado pontuou, na terça-feira (12), que o uso inadequado da IA durante as eleições pode ameaçar o processo democrático.

"O presidente da Suprema Corte eleitoral disse que dois dias antes das eleições não vai ter inteligência artificial. Não pode ter nunca inteligência artificial para as eleições. Porque governar não é artificial, é real", observou.