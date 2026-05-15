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VAZAMENTO

Flávio diz que dinheiro para filme não foi para Eduardo Bolsonaro

Senador afirma que recursos enviados por Vorcaro para produção de Dark Horse foram destinados a fundo gerido por advogado ligado a Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos

Em conversa com jornalistas no aeroporto, Flávio negou irregularidades e disse que os valores foram encaminhados a um fundo específico criado para captar investimentos para o projeto audiovisual. - (crédito: Fotos: Andressa Anholete/Agência Senado e Divulação)
Em conversa com jornalistas no aeroporto, Flávio negou irregularidades e disse que os valores foram encaminhados a um fundo específico criado para captar investimentos para o projeto audiovisual. - (crédito: Fotos: Andressa Anholete/Agência Senado e Divulação)

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (15/5) que os recursos enviados pelo banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse foram destinados a um fundo de investimentos e não diretamente ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.

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Em conversa com jornalistas no aeroporto, Flávio negou irregularidades e disse que os valores foram encaminhados a um fundo específico, criado para captar investimentos para o projeto audiovisual. “O fundo criado para ele é o fundo específico para receber investimentos para uma produção cultural, para um filme. Os recursos que eu saiba foram para esse fundo”, declarou.

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O senador também saiu em defesa do advogado Paulo Calixto e afirmou que ele possui experiência na gestão de fundos e investimentos. “O advogado que vocês questionam é o mesmo advogado do Eduardo Bolsonaro. Ele tem especialização também em abertura de fundos, investimentos e gestão desse tipo de cliente. Então não tem nada de errado”, afirmou.

Questionado sobre a situação financeira de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o ex-parlamentar está desde março de 2025, Flávio disse que o irmão sobrevive com reservas pessoais e ajuda da família. “Vocês viram inclusive o presidente Bolsonaro ter feito uma doação para ele lá fora até poder se sustentar. Ele tinha algumas reservas e está sobrevivendo dessa forma”, disse.

A declaração foi dada após reportagens do Intercept Brasil divulgarem áudios em que Flávio aparece pedindo apoio financeiro a Vorcaro para a produção do longa sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as publicações, o dinheiro teria sido direcionado ao escritório do advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 15/05/2026 10:57 / atualizado em 15/05/2026 10:57
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