Flávio diz que dinheiro para filme não foi para Eduardo Bolsonaro

Em conversa com jornalistas no aeroporto, Flávio negou irregularidades e disse que os valores foram encaminhados a um fundo específico criado para captar investimentos para o projeto audiovisual. - (crédito: Fotos: Andressa Anholete/Agência Senado e Divulação)

O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta sexta-feira (15/5) que os recursos enviados pelo banqueiro Daniel Vorcaro para o filme Dark Horse foram destinados a um fundo de investimentos e não diretamente ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.

Leia também: Dinheiro do Master coloca Flávio Bolsonaro na mira da PF

Em conversa com jornalistas no aeroporto, Flávio negou irregularidades e disse que os valores foram encaminhados a um fundo específico, criado para captar investimentos para o projeto audiovisual. “O fundo criado para ele é o fundo específico para receber investimentos para uma produção cultural, para um filme. Os recursos que eu saiba foram para esse fundo”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Aliados de Flávio veem risco de operação e discutem plano alternativo na direita

O senador também saiu em defesa do advogado Paulo Calixto e afirmou que ele possui experiência na gestão de fundos e investimentos. “O advogado que vocês questionam é o mesmo advogado do Eduardo Bolsonaro. Ele tem especialização também em abertura de fundos, investimentos e gestão desse tipo de cliente. Então não tem nada de errado”, afirmou.

Questionado sobre a situação financeira de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o ex-parlamentar está desde março de 2025, Flávio disse que o irmão sobrevive com reservas pessoais e ajuda da família. “Vocês viram inclusive o presidente Bolsonaro ter feito uma doação para ele lá fora até poder se sustentar. Ele tinha algumas reservas e está sobrevivendo dessa forma”, disse.

Leia também: Crise dos áudios de Flávio: Michelle Bolsonaro ganha força para a Presidência

A declaração foi dada após reportagens do Intercept Brasil divulgarem áudios em que Flávio aparece pedindo apoio financeiro a Vorcaro para a produção do longa sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as publicações, o dinheiro teria sido direcionado ao escritório do advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.