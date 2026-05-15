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Caso Master

Após áudio de Flávio, Mendonça se reúne com investigadores da PF

Uma das suspeitas da corporação é de que parte dos recursos seria usada para financiar a campanha do senador ao cargo de presidente da República, como revelou o Correio

O encontro do magistrado com a equipe de investigação da Operação Compliance Zero ocorreu na sede da Corte - (crédito: Gustavo Moreno/STF)
O encontro do magistrado com a equipe de investigação da Operação Compliance Zero ocorreu na sede da Corte - (crédito: Gustavo Moreno/STF)

Após a revelação de conversas entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ministro André Mendonça, relator das investigações que correm no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre fraudes financeiras, se reuniu com investigadores da Polícia Federal, nesta sexta-feira (15/5).

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O encontro do magistrado com a equipe de investigação da Operação Compliance Zero, deflagrada para apurar pagamento de propina, lavagem de dinheiro e tráfico de influência envolvendo o Master, ocorreu na sede da Corte. O ministro também foi apresentado a nova coordenação responsável pela Operação Sem Desconto, que apura fraudes no INSS.

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Um áudio revelado pelo Intercept Brasil revelou que Flávio pediu dinheiro para Daniel Vorcaro. O montante de R$ 134 milhões seria para a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro. No entanto, a suspeita é de que os valores foram lavados, além da possibilidade de que seriam usados para financiar a campanha do parlamentar, que é pré-candidato à Presidência.

A suspeita do chamado caixa 3, quando os valores são usados para fins eleitorais, foi revelada pelo Correio na edição impressa de hoje, a partir de conversas com investigadores. A reunião de Mendonça é para colher informações sobre o andamento das diligências, inclusive sobre as novas provas, que foram anexadas no material analisado pela operação.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 15/05/2026 11:14
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