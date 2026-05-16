Baile Afrolove celebra estética, afeto e cultura negra neste sábado em Ceilândia

Ceilândia se transforma no epicentro da celebração da identidade afro-brasileira neste sábado (16/5) com a realização de mais uma edição do projeto Tardes Negras | Baile Afrolove. Organizado pelo Instituto Mãe África (IMAF), o evento começa às 17h e propõe uma imersão que une moda, debates sobre resistência, afeto e muita música para valorizar a potência da cultura negra no Distrito Federal.
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A programação foi desenhada para conectar a reflexão teórica à pista de dança. As atividades começam com a roda de conversa “Se o estilo fala, quem está sendo ouvido?”, que receberá Layla Maryzandra, Yasmin Melo e o coletivo Conexão Tribos para discutir estética e visibilidade. Na sequência, às 18h, um desfile de moda afro toma conta do espaço antes da abertura oficial do baile, que contará com um line-up de DJs locais — incluindo DJ Expansão SMB, DJ Ketlen, DJ j4k3 e DJ Lekay — estendendo-se até o fim da noite.
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Para a fundadora do IMAF, Suelen Saboia (conhecida como Mestranda Benguela), o projeto funciona como uma importante ferramenta de transformação social por meio da arte. "O Tardes Negras é um gesto de afirmação cultural e social. É uma forma de tirar a nossa cultura do lugar de discriminação para entrar no centro da valorização, do afeto e da potência preta", destaca.
Os ingressos para o evento estão disponíveis para retirada e compra na plataforma Sympla. A iniciativa já se consolidou na agenda cultural da região administrativa como um território de acolhimento, fomento à economia criativa e fortalecimento de laços da comunidade negra do quadradinho.
Serviço
Tardes Negras | Baile Afrolove
Data: Hoje, 16 de maio (Sábado)
Horário: A partir das 17h
Local: Ceilândia (informações detalhadas no ato da inscrição)
Ingressos: Disponíveis via Sympla
Mais informações: Pelo telefone (61) 99827-7564 ou no Instagram @tardesnegras.oficial e @institutomaeafrica
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