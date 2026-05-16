Ciro Gomes confunde letra com símbolo do CV e pede prisão de apoiador

O ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes confundiu a letra 'C' que um apoiador fez com o símbolo do Comando Vermelho durante o lançamento de sua pré-candidatura ao governo do Ceará na manhã deste sábado (16/5).

"Meu irmão, você está querendo ser preso? Vai começar aqui! O cara está fazendo o símbolo do Comando Vermelho ali, prende ele! Hein? (explicam que é a letra 'C') Ah, tá bom! Desculpa aí, meu irmão, eu estou vigilante, ó! Comando vermelho vai pra cadeia! Desculpa aí, irmão, eu entendi errado", se desculpou entre risos.

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O evento foi realizado no Conjunto Ceará em Fortaleza. Ciro disputará o governo pelo PSDB, partido que se filiou no ano passado, e se estabelece como candidato de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no Ceará. O PSDB chegou a convidar Ciro para ser o candidato da legenda na disputa presidencial, mas o ex-ministro preferiu concorrer ao governo do estado.



Intitulado 'Dia do fico', Gomes afirmou que o evento entrou para a história. "No Conjunto Ceará, uma multidão disse com força o que muita gente sente: nosso estado precisa voltar a ter rumo. E eu escolhi ficar porque a minha vida sempre teve lado. E o meu lado é o Ceará. Hoje, mais do que nunca, nossa terra precisa de coragem. E eu estou pronto para essa luta", disse nas redes sociais.

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