STF registra 40% de reprovação, maior índice da série histórica

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, nos dias 12 e 13 de maio, com margem de erro de dois pontos percentuais. - (crédito: Antonio Augusto / STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou 40% de reprovação, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (18/5). O dado revela o pior patamar da série histórica.

Entre os entrevistados, 34% consideram a atuação da Corte “regular” e 22% a avaliam como “boa” ou “ótima”. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, nos dias 12 e 13 de maio, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O resultado coincide com controvérsias recentes envolvendo a Corte, como o caso do Banco Master, críticas a benefícios salariais no Judiciário, os chamados “penduricalhos”, e discussões sobre a criação de um Código de Ética para a Corte.

Leia também: STF derruba lei do DF que restringia portarias virtuais em condomínios

O escândalo do Master afetou principalmente os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes: Toffoli deixou a relatoria do caso após a Polícia Federal (PF) apontar que fundos do banco adquiriram participação na empresa da família do ministro. Já Moraes foi questionado por mensagens trocadas com Vorcaro antes da prisão de um ex-banqueiro, além de contratos milionários da esposa, Viviane Barci de Moraes, com a instituição.

O tribunal já teve rejeição elevada em momentos anteriores, como 39% em 2019, após decisões do STF sobre a Lava Jato e a criminalização da homofobia e transfobia. Em dezembro de 2023, a reprovação chegou a 38%, em meio à intensificação das tensões políticas provocadas pelo 8 de janeiro.

Leia também: PT aciona STF para garantir autonomia de terceiros interessados em processos



Apesar da ministra Cármen Lúcia e o presidente do Tribunal, Edson Fachin, trabalharem para criar um consenso em relação ao código de ética da Corte, a expectativa é que o projeto só tramite no Supremo após o fim do ano eleitoral.