PT aciona STF para garantir autonomia de terceiros interessados em processos

O relator, ministro Zanin, decidiu aplicar o rito previsto no artigo 12 da Lei das ADIs - (crédito: Rosinei Coutinho/STF)

O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7965, que questiona restrições impostas pela Justiça Eleitoral ao chamado “assistente simples”. A ação, sob relatoria do ministro Cristiano Zanin, busca permitir que esses terceiros interessados possam apresentar recursos de forma autônoma, mesmo quando a parte principal do processo desiste de recorrer.



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A legenda contesta a aplicação dos artigos 121 a 123 do Código de Processo Civil no âmbito eleitoral. Atualmente, esses dispositivos subordinam a atuação do assistente à vontade da parte principal (autor ou réu).

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O PT argumenta que essa regra foi desenhada para disputas de natureza patrimonial e não deve ser aplicada automaticamente ao Direito Eleitoral, onde estão em jogo mandatos objetivos pelo voto popular e a soberania popular.

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O partido sustenta que a interpretação atual compromete a ampla defesa, pois decisões eleitorais podem resultar em: perda direta de mandatos eletivos; alteração do quociente eleitoral; e impacto direto sobre a representação política escolhida pelos eleitores.

O relator, ministro Zanin, decidiu aplicar o rito previsto no artigo 12 da Lei das ADIs. Isso significa que o processo não terá uma análise de liminar individual, sendo enviado diretamente para julgamento de mérito pelo Plenário do Supremo.

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Dentro do cronograma processual estabelecido estão solicitações de informações ao Congresso Nacional e à Presidência da República, posterior manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer final da Procuradoria-Geral da República.