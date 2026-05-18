Lula vai a hospital para acompanhamento médico em SP

Segundo o boletim médico do hospital, Lula apresenta "evolução satisfatória, conforme o esperado, e sem intercorrências" - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi atendido no hospital Sírio Libanês, nesta segunda-feira (18/5), em São Paulo, para realizar acompanhamento médico de um procedimento médico feito no fim de abril. À ocasião, ele retirou acúmulo de pele na região do couro cabeludo.

Segundo o boletim médico do hospital, Lula apresenta "evolução satisfatória, conforme o esperado, e sem intercorrências". "O presidente mantém suas atividades habituais e segue em acompanhamento pelas equipes médicas", diz o trecho do documento.

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A ida ao hospital ocorreu após o presidente cumprir agendas no estado, ao longo desta segunda. Ele participou de cerimônia de investimentos de R$ 37 bilhões na Petrobras até 2030. Esse anúncio foi realizado na Refinaria da petrolífera em Paulínia (SP).

Antes disso, Lula visitou o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais para anunciar investimentos em estruturas para ampliar a capacidade brasileira de pesquisas nas áreas de energia, saúde e agricultura.