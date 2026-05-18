Esperidião Amin pede cautela sobre ligação de Flávio Bolsonaro a Vorcaro

Esperidião Amin: "Acho que não se pode fazer juízo de valor, e muito menos juízo de natureza ética, sem se ter, primeiro, o conjunto das informações" - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Florianópolis — O senador Esperidião Amin (PP-SC) defendeu cautela diante das denúncias envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O parlamentar afirmou que ainda é cedo para fazer juízo de valor sobre o caso e disse que é necessário aguardar o avanço das investigações e a manifestação dos envolvidos. Ele conversou com o Correio nesta segunda-feira (18/5), durante participação no Conexa 2026, na capital catarinense.



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Segundo Amin, não cabe julgamento político ou ético sem que haja o conjunto de informações e esclarecimentos formais. O senador criticou avaliações precipitadas e ressaltou que a responsabilidade pela análise do caso cabe aos órgãos de investigação.

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“Não dá para analisar o que está surgindo. Quem analisa isso é quem investiga. Acho que não se pode fazer juízo de valor, e muito menos juízo de natureza ética, sem se ter, primeiro, o conjunto das informações e, depois, a manifestação dos eventuais atingidos”, afirmou.



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Mesmo defendendo prudência sobre o episódio, Amin reafirmou o apoio político a Flávio Bolsonaro na corrida presidencial de 2026. Ele lembrou já ter declarado voto no parlamentar ainda no ano passado e disse que a tendência do partido e da federação segue na mesma direção.

“Eu já declarei, em dezembro passado, o meu voto para o Flávio Bolsonaro. O meu partido e a federação têm essa tendência. Eu vou aguardar o esclarecimento dessas questões”, declarou.



O parlamentar também afirmou defender a apuração completa das denúncias envolvendo o Banco Master e ressaltou ter apoiado iniciativas de investigação no Congresso, independentemente de quem possa ser atingido pelas conclusões. “Com a mesma disposição de quem assinou todas as requisições de CPI sobre o Banco Master, eu quero a apuração da verdade. Da verdade.”

Reeleição

Sobre sua candidatura ao Senado pelo estado de Santa Catarina, Esperidião Amin reafirmou que é candidato e que nada mudará isso. Ele disse que continua trabalhando forte para se reeleger. O PL lançou o ex-vereador Carlos Bolsonaro para concorrer ao Senado por Santa Catarina, criando um imbróglio com a deputada Carol de Toni (PL), que pretendia concorrer ao cargo, e com o senador Amin, que visa a reeleição.

*O repórter viajou a convite da Associação Empresarial de Florianópolis