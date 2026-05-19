Nikolas sobre convocação de Neymar: ‘Não vai ser a única derrota de vocês’

Nikolas insinuou que adversários políticos torciam contra a convocação do jogador - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou a convocação de Neymar para a Copa do Mundo de 2026 e associou o retorno do atacante à Seleção Brasileira a uma suposta derrota da esquerda nas eleições presidenciais deste ano. Em vídeo publicado nas redes sociais nessa segunda-feira (18/5), o parlamentar insinuou que adversários políticos torciam contra a convocação do jogador.

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“Posso falar uma coisa? Mandar a real? Nunca jogou absolutamente nada pela seleção. Se não fosse convocado, não faria a mínima diferença na Copa. Isso sou eu”, iniciou Nikolas, em tom irônico. Em seguida, o deputado elogiou o atacante e criticou quem, segundo ele, torcia contra o retorno do jogador à equipe nacional.

“Porque o Neymar, o Neymar joga e muito, e pra quem torceu contra, dá pra ver que é sempre a mesma ‘skin’, né? Então, morde as costas, que essa não vai ser a primeira derrota que vocês vão ter esse ano. Um beijo”, afirmou.

A declaração faz referência ao cenário eleitoral de 2026. Nikolas é aliado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República do campo da oposição.

Neymar já demonstrou alinhamento político à direita em outras ocasiões. Em 2022, durante o segundo turno das eleições presidenciais, o jogador declarou apoio público ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio também comemorou a convocação do atacante pouco após o técnico Carlo Ancelotti anunciar os jogadores que disputarão o Mundial. Nas redes sociais, o senador publicou uma foto ao lado de Neymar. “Eu já sabia! Agora o hexa vem! Vamos com tudo, Neymar!”, escreveu o parlamentar.