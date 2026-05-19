Flávio diz que valor de filme ficará à disposição da Justiça

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (19/5) que os valores investidos pelo banqueiro Daniel Vorcaro na produção do filme Dark Horse, inspirado na trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), serão separados e colocados à disposição das autoridades brasileiras caso a obra gere retorno financeiro.
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A declaração foi dada durante coletiva de imprensa após reunião com parlamentares do Partido Liberal (PL), em Brasília, convocada em meio à crise envolvendo o dono do Banco Master.
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Segundo Flávio, o pedido já foi encaminhado à produtora responsável pelo longa e ao fundo ligado ao investimento no projeto. O senador disse ainda ter solicitado uma prestação de contas detalhada sobre todos os gastos realizados com os recursos recebidos.
“Foi pedido à produtora e ao fundo que façam uma prestação de contas transparente, em até 30 dias, de todas as despesas feitas em função desse investimento no filme”, declarou.
Contato apenas sobre filme, diz Flávio
O parlamentar afirmou que o objetivo é garantir transparência diante da repercussão do caso. “Assim que o filme começar a dar resultado, o valor aplicado por intermédio da empresa indicada pelo Daniel Vorcaro vai ser destacado e separado para ficar à disposição das autoridades brasileiras para fazer o que entenderem que deve ser feito”, disse.
Na coletiva, Flávio voltou a sustentar que sua relação com Vorcaro ocorreu exclusivamente por causa do financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo ele, o empresário chegou a investir na produção antes de interromper os pagamentos previstos em contrato.