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Geraldo Alckmin é vaiado durante a abertura da Marcha dos Prefeitos

Segundo Alckmin, Lula se reunirá na quarta (20/5) com o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski

Alckmin representou o governo federal durante a abertura da Marcha dos Prefeitos. Lula não participou neste ano - (crédito: Cadu Gomes/VPR)
Alckmin representou o governo federal durante a abertura da Marcha dos Prefeitos. Lula não participou neste ano - (crédito: Cadu Gomes/VPR)

O vice-presidente Geraldo Alckmin foi vaiado durante discurso na abertura da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a Marcha dos Prefeitos, nesta terça-feira (19/5).

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O presidente Lula não compareceu ao evento neste ano, e enfrentou vaias nos dois anos anteriores, em 2024 e 2025. De acordo com Alckmin, o presidente receberá, na quarta-feira (20), o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

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“É fundamental descentralizar e fortalecer o governo local, onde as pessoas vivem, onde as pessoas vivem. O governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as necessidades”, disse ele.

A Marcha deste ano eleitoral contará com uma espécie de sabatina com os pré-candidatos. Nesta terça, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), comparecerá para responder às questões apresentadas pelos prefeitos.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Ândrea Malcher

Repórter

Cobre Congresso Nacional e demais assuntos de política. Já passou pela editoria de Diversão e Arte, no Correio, e pelo portal SBT News. É formada em Jornalismo e em Audiovisual pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Fernanda Strickland e Ândrea Malcher
postado em 19/05/2026 13:26
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