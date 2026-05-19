Geraldo Alckmin é vaiado durante a abertura da Marcha dos Prefeitos

O vice-presidente Geraldo Alckmin foi vaiado durante discurso na abertura da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a Marcha dos Prefeitos, nesta terça-feira (19/5).
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O presidente Lula não compareceu ao evento neste ano, e enfrentou vaias nos dois anos anteriores, em 2024 e 2025. De acordo com Alckmin, o presidente receberá, na quarta-feira (20), o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.
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“É fundamental descentralizar e fortalecer o governo local, onde as pessoas vivem, onde as pessoas vivem. O governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as necessidades”, disse ele.
A Marcha deste ano eleitoral contará com uma espécie de sabatina com os pré-candidatos. Nesta terça, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), comparecerá para responder às questões apresentadas pelos prefeitos.
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Fernanda StricklandRepórter
Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.