Geraldo Alckmin é vaiado durante a abertura da Marcha dos Prefeitos

Alckmin representou o governo federal durante a abertura da Marcha dos Prefeitos. Lula não participou neste ano - (crédito: Cadu Gomes/VPR)

O vice-presidente Geraldo Alckmin foi vaiado durante discurso na abertura da XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a Marcha dos Prefeitos, nesta terça-feira (19/5).



O presidente Lula não compareceu ao evento neste ano, e enfrentou vaias nos dois anos anteriores, em 2024 e 2025. De acordo com Alckmin, o presidente receberá, na quarta-feira (20), o presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski.

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“É fundamental descentralizar e fortalecer o governo local, onde as pessoas vivem, onde as pessoas vivem. O governo local enxerga os problemas porque convive com eles, sente as necessidades”, disse ele.

A Marcha deste ano eleitoral contará com uma espécie de sabatina com os pré-candidatos. Nesta terça, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), comparecerá para responder às questões apresentadas pelos prefeitos.