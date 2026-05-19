Lula chama ministro de ‘descobridor de dinheiro’ mas pondera não ser do Master

O discurso em prol de Moretti ocorreu durante a abertura da 101ª edição do Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), em São Paulo - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou com as investigações que apontam fraudes do Banco Master no sistema financeiro ao brincar, em discurso realizado nesta terça-feira (19/5), com o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

Segundo Lula, Moretti seria um "descobridor de dinheiro". "Nunca vi alguém ter tanta facilidade para descobrir dinheiro que a gente não vê, e não é do Banco Master", brincou Lula, ao destacar uma capacidade que, segundo ele, seu ministro teria de otimizar os recursos do Tesouro Nacional. O discurso em prol de Moretti ocorreu durante a abertura da 101ª edição do Encontro Internacional da Indústria da Construção (Enic), em São Paulo.

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Essa foi a segunda vez em menos de uma semana que o presidente cita, mesmo em tom de brincadeira, as investigações que apontam irregularidades no Banco Master. Na última quinta-feira (14/5), o petista discursou em alusão ao vazamento do áudio o pré-candidato à presidência do PL, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, atualmente preso por suspeitas de fraudes financeiras.

"Eu não vou comentar. É um caso de polícia, não meu. Eu não sou policial, não sou procurador-geral. O caso dele (Flávio) é de polícia", afirmou o presidente e candidato à reeleição em discurso realizado na Bahia, em visita a uma fábrica de fertilizantes.

O discurso, realizado em visita a uma fábrica de fertilizantes na Bahia, foi o primeiro registro do presidente Lula sobre o vazamento do áudio em que seu adversário Flávio Bolsonaro cobra R$ 134 milhões a Daniel Vorcaro. Esse dinheiro, segundo a conversa entre os dois — publicada na quarta-feira (13/5), pelo portal Intercept Brasil — seria para financiar o filme sobre o pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair, intitulado Dark Horse.