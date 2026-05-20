Flávio Bolsonaro troca coordenador de comunicação após caso Dark Horse

O publicitário Marcello Lopes deixou o cargo de chefe de comunicação da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta quarta (20/05) após a crise gerada pela divulgação dos áudios que revelaram a relação do senador com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O Correio teve acesso a uma nota de Lopes afirmando que não irá mais participar da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. A reportagem também apurou que o publicitário Eduardo Fischer será o novo nome responsável por conduzir o marketing de Flávio.

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Marcello Lopes, que é amigo pessoal de Flávio Bolsonaro, afirmou em nota que irá "focar na própria empresa e priorizar os seus negócios". Ele retorna aos EUA, onde esteve até esta quarta, para cumprir agenda familiar. Ex-policial civil do Distrito Federal, Lopes é dono da Cálix Propaganda.

A saída do marqueteiro mostra que a revelação dos áudios pelo site Intercept Brasil segue causando estragos à pré-campanha à presidência de Flávio Bolsonaro. Nas mensagens, Flávio pede R$ 134 milhões a Vorcaro para o filme Dark Horse, uma autobiografia de Jair Bolsonaro. Nessa terça (19), o senador admitiu que se encontrou com Vorcaro após a primeira prisão do banqueiro. “Eu fui sim ao encontro dele para botar um ponto final nessa história”, disse.

Veja a nota na íntegra:

Marcello Lopes esteve reunido com o pré-candidato Flávio Bolsonaro durante toda a tarde desta quarta-feira (19). No encontro, Lopes comunicou que não poderá mais colaborar na pré-campanha à presidência da República. O publicitário, que é amigo pessoal do parlamentar, decidiu, neste momento, focar na própria empresa e priorizar os seus negócios. Lopes volta para os Estados Unidos para cumprir agenda familiar.

Entenda a crise

A repercussão do caso também atingiu aliados próximos de Flávio Bolsonaro e abriu novas frentes de desgaste dentro do PL. O deputado federal Mário Frias, apontado como roteirista e produtor-executivo do filme Dark Horse, entrou no centro da discussão após o vazamento dos áudios. Frias negou que o longa tenha recebido recursos de Vorcaro, mas a polêmica ampliou a pressão sobre o entorno político do senador.

Além disso, o parlamentar passou a ser alvo de uma apuração preliminar no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a destinação de R$ 2 milhões a uma entidade ligada à produtora responsável pelo longa.

Com o desgaste, na terça-feira (19/5), a bancada do PL na Câmara dos Deputados marcou uma reunião com Flávio para discutir os desdobramentos da pré-campanha presidencial. Nos bastidores, aliados admitem que há a necessidade de tentar reconstruir a confiança tanto do eleitorado quanto da própria base política.

A expectativa é de que o senador apresente explicações detalhadas sobre sua relação com Vorcaro e esclareça dúvidas que passaram a circular entre parlamentares do partido. Integrantes da bancada afirmam reservadamente que os episódios recentes geraram desconforto, deixando alguns em “estado de alerta” sobre possíveis impactos eleitorais para candidaturas associadas ao grupo bolsonarista.

A saída de Marcello Lopes ocorre justamente no momento em que aliados tentam conter os impactos da crise e reorganizar a estratégia de marketing da pré-campanha presidencial.



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