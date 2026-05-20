Romeu Zema diz que para governar o Brasil é preciso ter "credibilidade"

O pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), declarou, em sabatina na Marcha dos Prefeitos, nesta quarta-feira (20/5), que é preciso ter “credibilidade” para governar o Brasil. “Governar exige coragem, mas exige, principalmente, credibilidade.”
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“Quem quer mudar o Brasil precisa, acima de tudo, de credibilidade. Credibilidade para liderar, para unir, para tomar decisões difíceis, para ouvir de verdade as vozes de todos vocês aqui que estão fazendo essa marcha”, disse.
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De acordo com Zema, caso seja eleito, seu governo terá foco na economia, na segurança pública e na descentralização do poder de decisão de Brasília, promessa feita por todos os candidatos até o momento e que representa uma constante reclamação dos prefeitos.
Zema foi crítico às medidas do governo Lula voltadas para segurança pública e combate ao crime organizado. “Vamos retornar os territórios dominados pelas facções criminosas e libertar os brasileiros de bem da ditadura da extorsão.”
“O plano do governo federal é uma enganação, simplesmente não trata questão dos territórios ocupados. É assim que muitas cidades brasileiras hoje são controladas pelas facções”, reclamou ele.
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