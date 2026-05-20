Odair Cunha promete aproximar tribunal do cidadão

Novo Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Odair Cunha toma posse em cerimônia ao lado da família - (crédito: Vanilson Oliveira / CB / DA Press)

O ex-deputado federal Odair Cunha tomou posse nesta quarta-feira (20/5) como novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), em cerimônia realizada na sede da Corte, em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), autoridades dos Três Poderes e representantes de órgãos de controle.

Indicado pela Câmara dos Deputados e aprovado pelo Congresso Nacional, o petista assume a cadeira deixada pelo ministro Aroldo Cedraz, aposentado compulsoriamente, e se torna o primeiro filiado ao PT a ocupar uma vaga no tribunal por indicação do Legislativo.

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Em discurso de posse, Odair defendeu um modelo de controle que combine rigor na fiscalização com maior segurança institucional para gestores públicos. Segundo ele, o papel dos órgãos de controle deve ir além da punição. “O papel do controle não deve ser apenas apontar os erros, deve também orientar caminhos, prevenir falhas e oferecer segurança para que a boa gestão aconteça, porque o país precisa de instituições que punam quando necessário, mas que também contribuam para construir soluções”, afirmou.



Emocionado, ele relembrou a vida difícil ao lado dos pais, a mãe trabalhando como emprega doméstica e o pai, trabalhador rural. “Sou filho de uma empregada doméstica e de um trabalhador rural, comecei a trabalhar cedo e aprendi desde muito jovem que dignidade se constrói com trabalho, palavra honrada e responsabilidade”.



O novo ministro também ressaltou que “cada recurso desperdiçado, cada contrato fraudado, cada política pública que falha representa muito mais do que números ou registros administrativos”, mas “oportunidades perdidas, serviços que deixam de chegar e direitos que deixam de ser atendidos”.

O magistrado também destacou o compromisso com a defesa do patrimônio público, a transparência e o fortalecimento das instituições democráticas. “O TCU não pode ser percebido como algo distante ou inacessível. Transparência não é favor, é obrigação democrática”, disse.

No final da cerimônia, uma fila gigante de convidados se formou para parabenizar o magistrado. Ele conversou com a imprensa, reafirmando que o “Tribunal precisa atuar sempre de maneira preventiva”. Ele disse que vai somar forças para poder fazer com a instituição possa ampliar a atuação do Tribunal. “As instituições da República precisam atuar conjuntamente. Eu acredito que com diálogo, com transparência, você pode estabelecer uma pactuação necessária para o bom funcionamento da República. Como garantir que o recurso de transporte chegue a uma cidade melhor do que aconteceu hoje”, frisou.



Advogado e deputado federal desde 2003, ele estava no sexto mandato consecutivo na Câmara e também ocupou a Secretaria de Governo de Minas Gerais entre 2015 e 2018, durante a gestão de Fernando Pimentel. Ele foi eleito com 303 votos na Câmara dos Deputados e com 50 votos no Senado. O tribunal é responsável por auxiliar o Congresso Nacional no controle externo da administração pública federal, fiscalizando contratos, licitações, obras e as contas do governo federal.