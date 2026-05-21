Fausto Jr. denuncia ameaças de morte contra ele e familiares

O deputado federal Fausto Jr. (União Brasil-AM), vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, registrou ocorrência na noite desta quarta-feira (20/5) após afirmar ter recebido ameaças de morte direcionadas a ele e à família. Segundo nota divulgada pelo parlamentar, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Legislativa Federal da Casa.
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De acordo com a manifestação pública, as mensagens teriam sido enviadas por um número desconhecido e continham ameaças graves contra o deputado, além do compartilhamento indevido de dados pessoais do parlamentar. O material também incluiria conteúdos relacionados à pornografia infantil e referências ao nazismo.
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Imagens publicadas por Fausto Jr. mostram mensagens com linguagem violenta e ameaças explícitas e menções a familiares do congressista. Parte do conteúdo exibido também faz referência ao envio de materiais ilícitos e símbolos ligados ao extremismo.
Em nota, ele informou que “todas as medidas legais já estão sendo adotadas para a identificação dos responsáveis e a rigorosa apuração dos fatos”.
O parlamentar não detalhou, na publicação, se já há suspeitos identificados nem informou a motivação das ameaças. O caso deverá ser investigado pela Polícia Legislativa da Câmara.