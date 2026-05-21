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Fausto Jr. denuncia ameaças de morte contra ele e familiares

Vice-líder do União Brasil afirma ter recebido mensagens com ameaças violentas, exposição de dados pessoais e conteúdos relacionados à pornografia infantil e nazismo

Em nota, deputado informou que
Em nota, deputado informou que "todas as medidas legais já estão sendo adotadas para a identificação dos responsáveis" - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Fausto Jr. (União Brasil-AM), vice-líder do partido na Câmara dos Deputados, registrou ocorrência na noite desta quarta-feira (20/5) após afirmar ter recebido ameaças de morte direcionadas a ele e à família. Segundo nota divulgada pelo parlamentar, o caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Legislativa Federal da Casa.

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De acordo com a manifestação pública, as mensagens teriam sido enviadas por um número desconhecido e continham ameaças graves contra o deputado, além do compartilhamento indevido de dados pessoais do parlamentar. O material também incluiria conteúdos relacionados à pornografia infantil e referências ao nazismo.

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Imagens publicadas por Fausto Jr. mostram mensagens com linguagem violenta e ameaças explícitas e menções a familiares do congressista. Parte do conteúdo exibido também faz referência ao envio de materiais ilícitos e símbolos ligados ao extremismo.

Em nota, ele informou que “todas as medidas legais já estão sendo adotadas para a identificação dos responsáveis e a rigorosa apuração dos fatos”.

O parlamentar não detalhou, na publicação, se já há suspeitos identificados nem informou a motivação das ameaças. O caso deverá ser investigado pela Polícia Legislativa da Câmara.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 21/05/2026 10:51 / atualizado em 21/05/2026 10:52
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