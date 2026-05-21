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Flávio Bolsonaro articula encontro com Trump em meio à crise com Vorcaro

Viagem aos Estados Unidos, marcada para a próxima semana, busca reforçar vínculo com o trumpismo e projetar senador como nome da direita para 2026

Aliados esperam que encontro com Trump sirva para consolidar a imagem do parlamentar junto ao eleitorado conservador - (crédito: Kent Nishimura/AFP)
Aliados esperam que encontro com Trump sirva para consolidar a imagem do parlamentar junto ao eleitorado conservador - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

Com a imagem arranhada após vir à tona repasse milionário do Banco Master, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve embarcar para Washington na próxima segunda-feira (25/5) para uma agenda que inclui encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A movimentação é tratada por aliados como de “extrema importância” para consolidar a imagem do parlamentar junto ao eleitorado conservador e aproximá-lo ainda mais do núcleo político norte-americano.

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Ao Correio, o líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto Silva, confirmou a expectativa em torno da ida de Bolsonaro à capital dos EUA. “A viagem está sendo bastante esperada”, comentou.

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Nos bastidores, a avaliação é de que a visita servirá para marcar posição no cenário eleitoral de 2026. Aliados do senador querem reforçar a percepção de que, mesmo após a aproximação diplomática recente entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Trump, o bolsonarismo segue sendo o principal representante da direita alinhada ao republicano no Brasil.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 21/05/2026 10:42 / atualizado em 21/05/2026 10:43
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