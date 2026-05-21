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DC anuncia expulsão de Aldo Rebelo após troca por Joaquim Barbosa

Ex-ministro havia sido lançado como presidenciável da legenda em janeiro, mas viu espaço ser ocupado após entrada de Joaquim Barbosa no partido

O movimento a favor de Barbosa expôs divisões internas no DC e colocou em xeque a candidatura de Rebelo, que havia sido oficializada meses antes - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo)
O movimento a favor de Barbosa expôs divisões internas no DC e colocou em xeque a candidatura de Rebelo, que havia sido oficializada meses antes - (crédito: Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo)

O partido Democracia Cristã (DC) anunciou nesta quinta-feira (21/5) a abertura de um processo disciplinar para expulsar o ex-ministro Aldo Rebelo dos quadros da legenda. A decisão aprofunda o racha interno no partido, intensificado após a filiação do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa para disputar a Presidência da República em 2026.

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Em comunicado divulgado pela executiva nacional, o partido afirmou que a medida foi tomada após tentativas frustradas de entendimento com Rebelo.

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“Diante do esgotamento das diversas tentativas de resolução harmoniosa, a Direção Nacional do DC deliberou pela abertura imediata de procedimento disciplinar. Tal medida resultará em sua expulsão sumária”, informou a legenda.

A crise ganhou força após o anúncio do presidente do partido, o ex-deputado João Caldas, de lançar Joaquim Barbosa como nome da sigla para o Palácio do Planalto. A decisão surpreendeu dirigentes estaduais e também Aldo Rebelo, que desde janeiro vinha sendo apresentado pelo partido como pré-candidato à Presidência.

O movimento expôs divisões internas no Democracia Cristã e colocou em xeque a candidatura de Rebelo, que havia sido oficializada meses antes. Segundo as informações, o ex-ministro ameaça recorrer à Justiça após a troca de candidato promovida pela direção nacional da legenda.

A disputa interna agora deve ampliar o embate político dentro do partido, em meio às articulações para as eleições presidenciais de 2026.

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Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 21/05/2026 15:57
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