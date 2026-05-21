Alcolumbre pede desculpa e barra avanço de CPMI do Banco Master

"Peço a compreensão. Peço desculpa a Vossas Excelências por não atender a demanda solicitada por mais 11 congressistas", disse Alcolumbre - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), descartou nesta quinta-feira (21/5) a leitura dos requerimentos que pedem a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o Banco Master.

A decisão provocou reação de parlamentares da oposição e também de integrantes da base governista durante a sessão conjunta realizada no Plenário.



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Ao longo da reunião, deputados e senadores da base e oposição apresentaram questões de ordem cobrando o avanço dos pedidos de investigação. Apesar da pressão, Alcolumbre afirmou que a pauta do dia já estava previamente definida e seria dedicada à análise de vetos presidenciais considerados prioritários para os municípios brasileiros.

“Milhares de prefeitos do Brasil estão precisando de um gesto do Congresso para deliberação dessa pauta”, afirmou o senador. Em seguida, pediu compreensão aos parlamentares e se desculpou por não atender aos pedidos relacionados às CPMIs.

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“Peço a compreensão. Peço desculpa a Vossas Excelências por não atender a demanda solicitada por mais 11 congressistas nessa sessão em relação a outro tema que não estava previamente estabelecido na pauta de deliberação”, disse Alcolumbre.

Votação de vetos presidenciais

A sessão desta quinta foi convocada para analisar uma série de vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entre eles o que trata da possibilidade de repasses federais a municípios de até 65 mil habitantes mesmo em situação de inadimplência. O tema é visto como prioridade por prefeitos e lideranças municipalistas diante das dificuldades fiscais enfrentadas pelas cidades.

Nos bastidores, porém, o principal foco político do encontro acabou sendo a disputa em torno da CPMI do Banco Master. Parlamentares alegam que os requerimentos já cumprem os critérios constitucionais, como número mínimo de assinaturas, fato determinado e prazo de funcionamento, o que obrigaria a leitura em sessão conjunta para formalizar a instalação da comissão.

A resistência de Alcolumbre tem irritado tanto oposicionistas quanto governistas que defendem a investigação. O presidente do Congresso, no entanto, vem argumentando que a proximidade do calendário eleitoral exige cautela na abertura de novas comissões parlamentares de inquérito.

Os pedidos de CPMI ganharam força após a divulgação de denúncias envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). As suspeitas incluem negociações para financiamento do filme Dark Horse, produção inspirada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de possíveis relações entre o banco, empresários e agentes públicos.

Esta foi apenas a segunda sessão conjunta do Congresso Nacional realizada em 2026, o que ampliou a pressão de parlamentares para que os requerimentos fossem apreciados ainda nesta semana.