PF pede ao STF que Vorcaro seja levado de volta a presídio federal

A Polícia Federal (PF) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça a transferência de Daniel Vorcaro de volta à Penitenciária Federal de Brasília, localizada na Fazenda Papuda, em São Sebastião.
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Atualmente, o banqueiro está detido em uma sala da Superintendência da corporação, no Distrito Federal.
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A solicitação ocorre após os investigadores desistirem de firmar uma delação premiada com Vorcaro. A rejeição ao acordo de colaboração ocorreu por conta da ausência de informações relevantes e suspeitas de que ele tenta proteger pessoas próximas.
Os investigadores avaliam que não há condições para que ele permaneça na PF após o fim das tratativas.
Defesa pede transferência para Papudinha
Por outro lado, a defesa de Vorcaro solicitou que o cliente seja transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Ainda existe uma tratativa em andamento para eventual acordo de colaboração com o Ministério Público.
André Mendonça não tem prazo para decidir, mas a expectativa é de que a definição do magistrado ocorra nos próximos dias, inclusive no prazo de 24 horas.