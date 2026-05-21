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OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO

PF pede ao STF que Vorcaro seja levado de volta a presídio federal

Corporação avalia que não há motivos para que ele continue em uma sala na Superintendência após a rejeição do acordo de delação premiada

Defesa de Vorcaro solicitou que o cliente seja transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha - (crédito: Reprodução)
Defesa de Vorcaro solicitou que o cliente seja transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha - (crédito: Reprodução)

A Polícia Federal (PF) pediu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça a transferência de Daniel Vorcaro de volta à Penitenciária Federal de Brasília, localizada na Fazenda Papuda, em São Sebastião.

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Atualmente, o banqueiro está detido em uma sala da Superintendência da corporação, no Distrito Federal.

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A solicitação ocorre após os investigadores desistirem de firmar uma delação premiada com Vorcaro. A rejeição ao acordo de colaboração ocorreu por conta da ausência de informações relevantes e suspeitas de que ele tenta proteger pessoas próximas.

Os investigadores avaliam que não há condições para que ele permaneça na PF após o fim das tratativas.

Defesa pede transferência para Papudinha

Por outro lado, a defesa de Vorcaro solicitou que o cliente seja transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. Ainda existe uma tratativa em andamento para eventual acordo de colaboração com o Ministério Público.

André Mendonça não tem prazo para decidir, mas a expectativa é de que a definição do magistrado ocorra nos próximos dias, inclusive no prazo de 24 horas.

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Renato Souza

Repórter

Repórter de política, setorista do Supremo Tribunal Federal (STF). Vencedor do Prêmio CNT de Jornalismo, possuí passagens pelo SBT, Record/R7 e está entre os jornalistas mais influentes do Twitter no Brasil.

Por Renato Souza
postado em 21/05/2026 17:57
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