Evento: Correio debate escala 6x1 com autoridades

Relatório da redução da jornada de trabalho deve ser apresentado hoje (25/05): governo e oposição divergem sobre prazo de adaptação - (crédito: Maurenilson)

A redução da jornada de trabalho será tema, amanhã, do debate "Escala 6x1: em busca de equilíbrio na jornada de trabalho", no auditório do Correio, no Setor de Indústrias Gráficas, a partir das 9h. O evento reunirá autoridades, parlamentares, especialistas e representantes do setor produtivo para discutir os impactos das relações de trabalho na vida dos brasileiros.

A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo Sympla.

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Entre os participantes estão o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, os deputados federais Domingos Sávio (PL-MG) e Reginaldo Lopes (PT-MG), e a secretária Sandra Kennedy, do Ministério das Mulheres. O encontro será transmitido ao vivo pelas redes sociais do jornal e contará também com participação presencial do público.

"O tema é absolutamente importante. Está na pauta da sociedade e às vésperas de uma definição no Congresso. Quanto mais informada a sociedade estiver, mais clareza terá para se posicionar", afirmou Sandra Kennedy, que elogiou a pluralidade de vozes no evento. Segundo ela, o diferencial do CB.Debate é reunir especialistas com diferentes visões sobre o mesmo assunto, permitindo uma discussão mais ampla e qualificada. "É aquilo que entendemos como um bom jornalismo: trazer diferentes avaliações sobre o tema e contribuir para que a sociedade participe desse debate", disse.

Para acompanhar presencialmente, os interessados devem retirar ingresso pela plataforma Sympla.



