InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Atacante do Brasil na Copa de 2010 vira pré-candidato a deputado federal

Aos 45 anos, ex-jogador hoje atua como comentarista da ESPN e do Disney Plus

Time do Brasil na estreia da Copa de 2010, contra a Coreia do Norte. Luís Fabiano no canto direito inferior - (crédito: AFP / ANTONIO SCORZA)
Time do Brasil na estreia da Copa de 2010, contra a Coreia do Norte. Luís Fabiano no canto direito inferior - (crédito: AFP / ANTONIO SCORZA)

O ex-atacante Luís Fabiano, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, se filiou ao MDB e anunciou que é pré-candidato a deputado federal por São Paulo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Aos 45 anos, o “Fabuloso” atua como comentarista do canal esportivo ESPN e do streaming Disney Plus. A reportagem procurou a assessoria dos canais, que ainda não sabe se ele deixará o cargo para focar na campanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em vídeo, Luís Fabiano respondeu o motivo que o levou a buscar uma vaga em Brasília: “Não aceito ver o futuro dos nossos jovens e o potencial das nossas cidades sendo desperdiçados”.

Saiba Mais

O ex-jogador disse que quer usar a história construída em campo e fora dele para “abrir portas reais” à população brasileira por meio de “propostas estruturadas”.

Como principais proposições, listou: “Incentivo ao esporte de base para formar cidadãos; promoção de uma saúde ativa com foco em prevenção nas comunidades; e a criação de caminhos de trabalho e inclusão digital para os nossos jovens”.

Luís Fabiano na Copa de 2010

Luís Fabiano vestiu a camisa 9 da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, e foi atacante titular da Amarelinha. Em cinco jogos, marcou três gols e uma assistência no torneio, e o Brasil acabou eliminado nas quartas de final após perder para a Holanda por 2 a 1.

Na trajetória por clubes, o Fabuloso é considerado ídolo do Sevilla, da Espanha, e do São Paulo. Também passou por Ponte Preta, Rennes (França), Porto (Portugal), Tianjin Quanjian (China) e Vasco da Gama.

  • Google Discover Icon
AM
AM

Andrei Megre - Estado de Minas

Por Andrei Megre - Estado de Minas
postado em 24/05/2026 22:43
SIGA
x