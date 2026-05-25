Lula chega a 47% de aprovação, aponta pesquisa BTG/Nexus

Na avaliação detalhada do governo Lula 3, 37% dos entrevistados classificam a gestão como ótima ou boa, avanço de dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Outros 22% consideram o governo regular, enquanto 40% avaliam a administração como ruim ou péssima - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

A terceira rodada da pesquisa Nexus-BTG mostra uma recuperação gradual na avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O levantamento indica que a aprovação da gestão subiu para 47%, enquanto a desaprovação caiu para 48%. Com a oscilação, o saldo entre aprovação e reprovação passou de seis pontos negativos em março para apenas um ponto negativo em maio.

Segundo a pesquisa, medidas de forte apelo popular, como o programa Desenrola 2.0 e o anúncio do fim da chamada “Taxa das Blusinhas”, contribuíram para a melhora da percepção do eleitorado sobre o governo federal. Na avaliação detalhada do governo Lula 3, 37% dos entrevistados classificam a gestão como ótima ou boa, avanço de dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Outros 22% consideram o governo regular, enquanto 40% avaliam a administração como ruim ou péssima.

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Apesar da melhora nos índices de aprovação, a pesquisa aponta que o governo ainda enfrenta forte preocupação da população com problemas estruturais do país. A segurança pública e a violência aparecem como principais demandas dos brasileiros, citadas espontaneamente por 28% dos entrevistados. Em seguida, aparecem saúde pública, com 27%, corrupção, com 25%, e educação, com 17%.

O levantamento também mostra diferenças nas prioridades entre grupos políticos. Entre eleitores de Lula, a saúde lidera as preocupações, mencionada por 37%. Já entre os que declaram voto em Flávio Bolsonaro, os principais problemas apontados são corrupção, com 30%, e violência, com 29%.

Na área econômica, a pesquisa revela um cenário de percepção dividida. Para 48% dos entrevistados, a situação econômica do país é considerada ruim ou péssima. No entanto, quando a avaliação recai sobre a própria condição financeira, o pessimismo diminui: 20% classificam a situação pessoal como negativa, enquanto 45% a consideram regular e 34% avaliam suas finanças como boas ou ótimas.

O endividamento segue elevado entre as famílias brasileiras. Segundo a Nexus, 61% dos eleitores afirmam possuir dívidas ou compromissos financeiros. Desse total, 24% admitem estar com pagamentos atrasados há mais de um mês.

A expectativa para os próximos meses também permanece cautelosa. De acordo com a pesquisa, 39% acreditam que a economia brasileira vai piorar no próximo semestre, enquanto 29% esperam melhora.

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No cenário eleitoral, Lula mantém vantagem em uma eventual disputa de segundo turno contra Flávio Bolsonaro. O presidente aparece com 47% das intenções de voto, contra 43% do adversário. É a maior vantagem registrada pelo petista na série histórica.

A pesquisa Nexus-BTG ouviu 2.045 eleitores por telefone entre os dias 22 e 24 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04193/2026.