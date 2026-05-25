Lula inicia radioterapia preventiva após retirada de lesão no couro cabeludo

A decisão pelo tratamento ocorreu após a retirada de uma lesão basocelular realizada em 24 de abril deste ano - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou, nesta segunda-feira (25/5), um tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva no couro cabeludo. A informação foi divulgada em boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, unidade de Brasília, após avaliação realizada pela equipe responsável pelo acompanhamento do chefe do Executivo.

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De acordo com o comunicado, a decisão pelo tratamento ocorreu após a retirada de uma lesão basocelular realizada em 24 de abril deste ano. O procedimento integra o acompanhamento médico preventivo para evitar o reaparecimento da lesão no local tratado. Serão 15 sessões ao longo de 3 semanas.

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Ainda segundo o boletim, Lula seguirá exercendo normalmente suas atividades diárias, sem qualquer restrição na agenda presidencial. O presidente continuará sendo monitorado pelas equipes médicas lideradas pelo médico Roberto Kalil Filho e pela dra. Ana Helena Germoglio.

A nota foi assinada pelo diretor de Governança Clínica do hospital, dr. Rafael Gadia, e pelo diretor clínico, dr. Volney Vilela. Até o momento, o Palácio do Planalto não informou detalhes sobre a duração do tratamento preventivo.