Flávio contrata ex-sócio de Justus como consultor de comunicação

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, contratou um novo consultor estratégico de comunicação de campanha, nesta segunda-feira (25). Eduardo Fischer, de 69 anos, assume o posto na equipe do parlamentar após a saída de Marcello Lopes, que deixou o cargo em meio ao escândalo envolvendo o Banco Master.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Marcelo deixou o posto após a revelação de um áudio em que Flávio pede dinheiro para Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os recursos seriam para a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro. No entanto, a revelação abalou a campanha do senador, fez ele perder porcentagem nas pesquisas de intenções de voto e criou uma crise no Partido Liberal (PL).
O novo consultor já tinha sido anunciado anteriormente, mas só agora assume a pré-campanha de fato. Eduardo Fischer começou a carreira em 1981, quando fundou a agência Fischer & Justus, em parceria com o empresário Roberto Justus.
O profissional de marketing tem mais de 700 prêmios nacionais e internacionais e foi um dos criadores da campanha "Número 1" da Copa de 1994. Além disso, o sócio de Fischer, Alexandre Oltramari, também assume como marqueteiro da campanha, respondendo pela coordenação de comunicação e marketing.
Saiba Mais
- Política Filme de Bolsonaro virou 'comédia de erros' que ameaça Flávio, diz Financial Times
- Política Dino intima estados a planejarem combate a incêndios diante de risco de "super El Niño"
- Política Lula inicia radioterapia preventiva após retirada de lesão no couro cabeludo
- Política Fachin e Alcolumbre articulam projeto de lei para limitar extras de juízes
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Por Renato Souza
postado em 25/05/2026 15:19