Flávio contrata ex-sócio de Justus como consultor de comunicação

Eduardo Fischer é um dos maiores nomes da publicidade no Brasil - (crédito: Divulgação)

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, contratou um novo consultor estratégico de comunicação de campanha, nesta segunda-feira (25). Eduardo Fischer, de 69 anos, assume o posto na equipe do parlamentar após a saída de Marcello Lopes, que deixou o cargo em meio ao escândalo envolvendo o Banco Master.

Marcelo deixou o posto após a revelação de um áudio em que Flávio pede dinheiro para Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Os recursos seriam para a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro. No entanto, a revelação abalou a campanha do senador, fez ele perder porcentagem nas pesquisas de intenções de voto e criou uma crise no Partido Liberal (PL).

O novo consultor já tinha sido anunciado anteriormente, mas só agora assume a pré-campanha de fato. Eduardo Fischer começou a carreira em 1981, quando fundou a agência Fischer & Justus, em parceria com o empresário Roberto Justus.

O profissional de marketing tem mais de 700 prêmios nacionais e internacionais e foi um dos criadores da campanha "Número 1" da Copa de 1994. Além disso, o sócio de Fischer, Alexandre Oltramari, também assume como marqueteiro da campanha, respondendo pela coordenação de comunicação e marketing.

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