Erika Hilton alerta que pedido de vista pode atrasar PEC da escala 6x1

De acordo com Erika Hilton, o governo também trabalha com um projeto em regime de urgência, o que aumentaria a pressão para destravar a tramitação do texto - (crédito: Kayo Magalhaes)

A deputada federal Erika Hilton afirmou nesta segunda-feira (25/5) que há receio de um possível pedido de vista por parte do PL na comissão que discute a proposta do fim da escala 6x1, o que poderia atrasar o calendário de votação da matéria. Apesar disso, a parlamentar disse acreditar que um acordo político poderá garantir a continuidade da tramitação ainda nesta semana.

Em conversa com jornalistas, Erika afirmou que a expectativa inicial era de que não houvesse pedido de vista, mas que integrantes da comissão passaram a comentar a possibilidade da oposição recorrer ao instrumento regimental. Segundo ela, o número de parlamentares oposicionistas presentes na sessão é reduzido, o que, inicialmente, diminuía a expectativa de adiamento.

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A deputada, contudo, reconheceu que um eventual pedido de vista poderia impactar o cronograma da proposta, mas avaliou que o acordo político construído entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode impedir um atraso prolongado.

De acordo com Erika Hilton, o governo também trabalha com um projeto em regime de urgência, cujo prazo regimental está próximo do vencimento, o que aumentaria a pressão para destravar a tramitação do texto. “A matéria precisa caminhar, o texto tem que ser destravado”, afirmou.

A parlamentar defendeu que, caso o pedido de vista seja confirmado nesta segunda-feira, uma nova sessão da comissão seja convocada já na quarta-feira, permitindo a apreciação do parecer e abrindo caminho para votação da proposta no plenário da Câmara na quinta-feira. Apesar das incertezas sobre a estratégia da oposição, Erika Hilton demonstrou confiança na aprovação da proposta. “Ainda não estamos ganhando esse jogo, mas nós vamos ganhar”, declarou.

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