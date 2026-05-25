Zema: "Quem votar em Flávio, entrega a eleição para Lula"

Romeu Zema afirmou que a ligação do senador Flávio Bolsonaro (PL) com o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pode beneficiar a esquerda na corrida presidencial - (crédito: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato ao Planalto Romeu Zema (Novo) afirmou que o eleitor que votar no candidato do PL, o senador Flávio Bolsonaro, estará entregando a cadeira da Presidência ao atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A afirmação foi feita durante evento na Câmara Americana de Comércio para o Brasil (AmCham), em São Paulo, nesta segunda-feira (25/5).

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Na visão do presidenciável, as recentes denúncias que relacionam o senador Flávio e o dono do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro, além do resultado das primeiras pesquisas após o escândalo, mudaram o cenário do jogo político. Ele se disse "muito decepcionado" com tudo o que ocorreu.

Zema considerou Vorcaro um "bandido" e afirmou que o banqueiro é o "maior bandido do sistema financeiro da história do Brasil e provavelmente um dos maiores do mundo". Para o ex-governador mineiro, o fato de o senador ter um relacionamento tão próximo com o empresário é algo "muito preocupante".

O pré-candidato do Novo lembrou que a disputa eleitoral de 2022, marcada pela disputa entre Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que não conquistou sua reeleição, já tinha sido complicada para o campo da direita, mas avaliou que a situação atual ficou ainda pior. "Com esse escândalo agora, fica muito mais ainda. Porque em 2022 nós não tivemos nada que se assemelhasse a isso", disse.

O ex-governador mineiro demonstrou receio de que o episódio acabe beneficiando a esquerda na corrida pelo Palácio do Planalto. De acordo com ele, as pesquisas de intenção de voto mais recentes mostram que os eleitores de Flávio Bolsonaro podem, na prática, facilitar a vitória do atual presidente.

"Quem está votando no Flávio, muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula", afirmou o ex-governador. Nas últimas pesquisas eleitorais, o petista manteve seu patamar, ao passo que o “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou queda. Para ele, o cenário ainda pode mudar: "Isso se não surgir mais nada daqui por diante".

Elo Flávio-Vorcaro

Na última semana, o site The Intercept Brasil divulgou mensagens e áudio do senador Flávio Bolsonaro cobrando uma transferência de R$ 134 milhões de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master investigado por fraudes financeiras´, para financiar a produção do filme "Dark Horse" (azarão, em tradução livre). O longa é uma biografia de Jair Bolsonaro, cujo orçamento supera de produções hollywoodianas.

Após a divulgação das mensagens, Flávio Bolsonaro confirmou ter recebido o dinheiro de Vorcaro, mas negou ter sido beneficiado diretamente com os valores milionários. Segundo ele, “o que aconteceu foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai”, sem envolvimento de dinheiro público ou utilização da Lei Rouanet. A produtora do filme, porém, negou que recebeu o dinheiro.

Impacto no eleitorado

A ligação de Flávio com Vorcaro foi vista com maus olhos pelo eleitorado. Dias após a divulgação, as intenções de votos no bolsonarista caíram. Na primeira delas, da Atlas/Bloomberg, divulgada na terça-feira (19/5), o senador caiu 5,4 pontos percentuais nas intenções de voto, totalizando 34,3% das sinalizações de voto e deixando com que o atual presidente pré-candidato à reeleição Lula tenha ampla vantagem, com 47% das intenções de voto.