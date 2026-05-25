Deputado do PL pede vista e votação da escala 6x1 é adiada

Texto da PEC está sendo debatido por comissão especial da Câmara dos Deputados - (crédito: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

A votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da escala 6x1 pela comissão especial da Câmara dos Deputados foi adiada, nesta segunda-feira (25/5), após pedido de vista do deputado federal Maurício Marcon (PL-RS). Texto deve voltar a ser debatido somente na quarta (27).

A solicitação pela vista (pela suspensão) foi feita após leitura do parecer de 76 páginas do deputado Leo Prates (Republicanos-BA), que durou quase três horas e meia. Marcon pediu mais tempo para analisar o texto, sendo aceito por Alencar Santana (PT-SP), presidente da comissão.

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O regimento prevê o prazo automático de duas sessões no plenário da Câmara após pedido de vista. A expectativa é que o texto volte a ser votado na manhã de quarta-feira (27). Hugo Motta já indicou que o objetivo é votar na comissão e no plenário no mesmo dia.

O relatório de Leo Prates prevê a transição de um ano para o fim da escala 6x1, além de uma redução inicial da carga semanal de 44 para 42 horas após 60 dias da promulgação da PEC. Um ano depois, a jornada cairia para 40 horas semanais.